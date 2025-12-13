Gobierno reporta tres fallecidos y 18 desaparecidos tras desborde del río en Santa Cruz 

El gobierno nacional activó una serie de medidas urgentes tras el desastre ocurrido en el municipio de El Torno, departamento de Santa Cruz, que ha dejado hasta el momento tres personas fallecidas, 18 desaparecidas y 17 atendidas por lesiones.

La vocera presidencial Carla Faval informó que el presidente Rodrigo Paz instruyó acciones inmediatas para apoyar a los damnificados, tras el contacto del gobernador con el gobierno nacional.

“Desde anoche, el ministro de Gobierno ha desplegado al subcomandante Peña y las Fuerzas Armadas están trabajando en coordinación con la policía para rescatar a las familias afectadas”, aseguró Faval.

El operativo de rescate cuenta con helicópteros y camionetas de ENDE, y se prevé la incorporación de una avioneta ambulancia para atención médica. Hasta ahora, 148 jóvenes de Cenvicruz han sido evacuados.

YPFB ha interrumpido temporalmente algunos servicios de suministro para permitir labores de rescate, aunque se garantiza la continuidad de los servicios básicos y el abastecimiento de alimentos para los afectados. Asimismo, el Ministerio de Salud y otras instituciones gubernamentales trabajan para enviar medicamentos y asistencia médica a los puntos de atención.

La vocera presidencial destacó que el presidente Paz se trasladará mañana al municipio de El Torno para coordinar acciones con el Centro de Comando de Incidentes y entregar donativos provenientes de La Paz. “La prioridad es salvar vidas. No podemos perder una sola vida boliviana más”, enfatizó Faval.

La vocera instó a las autoridades de los municipios afectados a emitir la declaratoria de desastre de manera urgente para poder brindar un apoyo irrestricto.

Mira la programación en Red Uno Play