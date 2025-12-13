Edmand Lara lidera rescate de una vaca atrapada en la riada de El Torno

En medio de la tragedia que golpea a El Torno, en Santa Cruz, tras el desborde del río Piraí, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, participó activamente en el rescate de una vaca atrapada entre palizadas y corrientes de agua.

El animal estaba rendido y no podía salir por sí mismo de la zona de riesgo. Gracias a la organización de comunarios y la participación de autoridades, el rescate fue exitoso.

“Esta vaquita estaba atrapada, ya no podía salir. Entre todos logramos sacarla. Fue difícil caminar entre la palizada, pero se pudo. Gracias a todos por ayudar”, señaló el vicepresidente tras el operativo.

La intensa lluvia que azotó la región provocó el desborde del río Piraí, inundando gran parte del municipio y formando islas mientras otros sectores permanecen bajo el agua. Hasta el momento, el saldo oficial es de una persona fallecida y 30 desaparecidos, según informó la Alcaldía de El Torno.

