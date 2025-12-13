TEMAS DE HOY:
Comunidad

Edmand Lara lidera rescate de una vaca atrapada en la riada de El Torno

El vicepresidente Edmand Lara lideró el rescate de una vaca atrapada por la riada en El Torno. Comunarios y autoridades unieron esfuerzos para salvar al animal en medio de la tragedia.

Silvia Sanchez

13/12/2025 15:54

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

En medio de la tragedia que golpea a El Torno, en Santa Cruz, tras el desborde del río Piraí, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, participó activamente en el rescate de una vaca atrapada entre palizadas y corrientes de agua.

El animal estaba rendido y no podía salir por sí mismo de la zona de riesgo. Gracias a la organización de comunarios y la participación de autoridades, el rescate fue exitoso.

“Esta vaquita estaba atrapada, ya no podía salir. Entre todos logramos sacarla. Fue difícil caminar entre la palizada, pero se pudo. Gracias a todos por ayudar”, señaló el vicepresidente tras el operativo.

La intensa lluvia que azotó la región provocó el desborde del río Piraí, inundando gran parte del municipio y formando islas mientras otros sectores permanecen bajo el agua. Hasta el momento, el saldo oficial es de una persona fallecida y 30 desaparecidos, según informó la Alcaldía de El Torno.

 

