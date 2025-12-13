Puente Ichoa colapsa en Cochabamba: comunarios comparten impactantes videos

Pasado el mediodía de este sábado, comunarios compartieron en redes sociales imágenes del colapso del puente Ichoa, ubicado en el municipio de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba.

Se trata del puente antiguo sobre la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz. Según los relatos de los vecinos, su caída generó congestión en el puente nuevo, que se convirtió en la única vía para transitar, provocando demoras importantes para los vehículos.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre las causas del colapso ni sobre los trabajos que se realizarán para restablecer la circulación de manera segura.

