Equipos de emergencia rescatan a menores de zonas inundadas

El desborde del río Piraí generó alarma en El Torno, donde varias familias quedaron atrapadas por la creciente del agua. Los equipos de emergencia se movilizaron de inmediato para garantizar la seguridad de los niños y adultos afectados.

Bomberos y policías trabajaron de manera coordinada, utilizando equipos especializados para evacuar a los menores de sus viviendas y trasladarlos a zonas seguras, evitando cualquier riesgo durante el rescate.

Las autoridades locales enfatizaron la importancia de la prevención frente a inundaciones y anunciaron medidas para reforzar la seguridad en las zonas vulnerables de El Torno, destacando la labor de los equipos que hicieron posible un rescate exitoso sin lesiones graves.

Se recomienda a la población mantener precaución. Según el boletín meteorológico emitido por el Searpi, la cuenca alta del río Piraí presenta crecidas grandes y extraordinarias en sectores como Bermejo, Piojera y Angostura. En la cuenca media, El Torno registra una gran crecida.

Mira la programación en Red Uno Play