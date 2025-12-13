TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

24ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Gobernación realiza evacuación de menores en Cenvicruz

El agua ingresó a varias áreas generando momentos de tensión entre los adolescentes internos y el personal del lugar.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

13/12/2025 11:57

Emergencia en Cenvicruz tras intensas lluvias. FOTO: Gobierno Departamental de Santa Cruz.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Momentos de tensión se vivieron en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil “Nueva Vida Santa Cruz" (Cenvicruz), luego de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

El agua ingresó a varias áreas del recinto, afectando a los adolescentes internos y al personal. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el nivel del agua cubre gran parte del lugar, obligando a los jóvenes a resguardarse en zonas más altas.

Ante esta situación, efectivos policiales y personal de apoyo llegaron al lugar para controlar la emergencia y verificar la situación de los internos.

Desde la Gobernación se indicó que se iniciaron las labores de evacuación de los adolescentes del centro de rehabilitación Cenvicruz-Varones, también se procedió a brindarles atención médica para luego conducirlos al albergue establecido en el municipio del Torno.

Familiares de los jóvenes expresaron su preocupación y pidieron mayor seguridad y mejores condiciones para el centro.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD