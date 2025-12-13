Gobernación realiza evacuación de menores en Cenvicruz

Momentos de tensión se vivieron en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil “Nueva Vida Santa Cruz" (Cenvicruz), luego de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

El agua ingresó a varias áreas del recinto, afectando a los adolescentes internos y al personal. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el nivel del agua cubre gran parte del lugar, obligando a los jóvenes a resguardarse en zonas más altas.

Ante esta situación, efectivos policiales y personal de apoyo llegaron al lugar para controlar la emergencia y verificar la situación de los internos.

Desde la Gobernación se indicó que se iniciaron las labores de evacuación de los adolescentes del centro de rehabilitación Cenvicruz-Varones, también se procedió a brindarles atención médica para luego conducirlos al albergue establecido en el municipio del Torno.

Familiares de los jóvenes expresaron su preocupación y pidieron mayor seguridad y mejores condiciones para el centro.

