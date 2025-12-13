Incautan 2.000 litros de diésel de contrabando acopiados en un camión en Quillacollo

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) secuestró este viernes 2.000 litros de diésel que estaban siendo acopiados de manera irregular dentro de un camión en el sector de Marquina, en el municipio de Quillacollo.

El operativo fue ejecutado por personal de la ANH en coordinación con la Policía, luego de recibir una denuncia anónima.

"La ANH... ha realizado un operativo en el que hemos encontrado dos mil litros de diésel. Esto a raíz de una denuncia que hemos recibido. Todo el equipo de la ANH fue al lugar. Esto aconteció en la zona de Marquina, en Quillacollo", detalló la entidad.

El combustible estaba distribuido en el interior del camión en diez turriles de doscientos litros cada uno. Tanto el camión como los 2.000 litros de diésel quedaron incautados.

El conductor del vehículo fue aprehendido y se encuentra en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) mientras se realizan las investigaciones. Las autoridades buscan determinar si el diésel, acopiado ilegalmente, tenía como fin la comercialización no autorizada.

