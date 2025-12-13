“Se aprobaban desembolsos sin saber a dónde iba el dinero”, afirma el fiscal sobre Arce

El expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por cinco meses, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones en el marco del caso Fondo Indígena, según informó el fiscal departamental anticorrupción, Miguel Cardozo.

“El Ministerio Público cuenta con elementos suficientes de convicción para establecer que el señor Arce incurrió en conductas que encuadran en los tipos penales que se le imputan. Por ello, respaldamos la decisión del juez cautelar de detención preventiva”, aseguró Cardozo.

Arce enfrenta dos delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, siendo este último considerado el más grave.

Según la Fiscalía, como ministro de Economía, Arce no supervisó ni fiscalizó adecuadamente los proyectos financiados con recursos del Fondo Indígena, muchos de los cuales eran “fantasma” o no concluyeron. Además, no asistía a las reuniones obligatorias y delegaba sus funciones en representantes del ministerio.

“El 99% de las reuniones eran sin su presencia. Esto significa que los desembolsos se realizaban sin control ni conocimiento del destino del dinero, que preliminarmente supera los 300 millones de bolivianos”, detalló Cardozo. Entre 2010 y 2012, la mayoría de los fondos fueron depositados en cuentas particulares, según la investigación, que inició formalmente el 10 de noviembre.

El fiscal informó que existen cinco mandamientos de aprehensión más y que se prevé citar a otras exautoridades vinculadas.

Sobre otras implicadas, Lidia Patty habría recibido más de 650 mil bolivianos en su cuenta particular, mientras que Nemesia Achacollo será citada inicialmente como testigo y su situación se definirá conforme avance la documentación que llega al Ministerio Público.

Cardozo aclaró que, a pesar de que Arce se encuentra dentro de la tercera edad, no cumple los criterios legales que eximen la detención preventiva, por lo que la medida cautelar se mantiene firme.

