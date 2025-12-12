Impactante: así luce la megaestatua de Messi de 21 metros de altura

Lionel Messi será homenajeado este sábado con la inauguración de una megaestatua de 21 metros en la ciudad de Calcuta, India. La llegada del astro argentino, en el marco de su gira GOAT (por “Greatest of All Time”), que incluirá cuatro ciudades, desató una verdadera revolución entre los fanáticos del país asiático.

La escultura, hecha completamente en hierro, lo muestra levantando la Copa del Mundo y se perfila como uno de los tributos más impactantes que ha recibido Messi.

Hasta ahora, la cara del ídolo estaba cubierta, pero un video filtrado muestra por primera vez el rostro al descubierto, mientras se realizan los últimos trabajos de limpieza y preparación para la ceremonia.

Por motivos de seguridad, Messi no estará presente físicamente en el acto, pero participará de manera remota.

La gira GOAT

La serie de homenajes recorrerá Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, con actividades especiales para fanáticos y réplicas de la vida del astro argentino.

Imagen captura RR.SS.

En Calcuta, los seguidores podrán disfrutar de:

Una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono.

Una recreación de su casa en Miami con maniquíes de su familia.

Se espera que miles de hinchas celebren cada parada, soñando con ver, aunque sea a la distancia, a su máximo ídolo.

