Always Ready se consagra campeón del fútbol boliviano 2025 tras goleada sobre Guabirá

El Club Always Ready se coronó campeón de la División Profesional de Bolivia 2025 tras vencer de manera contundente a Guabirá por 6-0, logrando así su segundo título en la historia del fútbol boliviano.

Bajo la dirección técnica de Julio César Baldivieso, el equipo alteño alcanzó la victoria que necesitaba para sumar 71 puntos, asegurando el campeonato a falta de una fecha para el cierre del torneo “todos contra todos”.

Foto: APG Bolivia

El encuentro, disputado en Villa Ingenio, se convirtió en una verdadera fiesta para los hinchas de la “banda roja”. Los goles llegaron de la siguiente manera: Fernando Saucedo (21’), Marcelo Suárez (39’), Héctor Cuéllar (54’), Carlitos Rodríguez (60’), Héctor Bobadilla (71’) y Tomás Andrade (90’), sellando un triunfo categórico frente a la “Furia Roja”.

Este título marca el segundo campeonato de Always Ready en la historia, luego de su primera consagración en la temporada 2020, durante el torneo que se disputó en plena pandemia.

Con este logro, Always Ready también asegura su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, recibiendo además un premio económico de 3 millones de dólares por disputar el torneo continental de Conmebol.

