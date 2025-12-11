El ascenso de Pol Deportes sigue sumando capítulos inolvidables. Cliver Huamán, el adolescente que se hizo viral por relatar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde los cerros de Lima, tuvo una nueva oportunidad que confirmó su crecimiento: narró desde el Santiago Bernabéu el partido de Champions League entre Real Madrid y Manchester City.

El joven peruano estuvo ubicado en las graderías del histórico estadio, micrófono en mano, describiendo cada jugada con la pasión que lo caracteriza. Su estilo espontáneo, cargado de emoción y energía, volvió a llamar la atención en redes sociales, donde su presencia en uno de los templos del fútbol mundial fue recibida con admiración.

Además, recientemente se confirmó que Pol Deportes estudiará periodismo en España, un paso decisivo en su formación profesional y un sueño que comenzó cuando narraba desde zonas humildes sin más recursos que su creatividad y su amor por el fútbol.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que Cliver transmite el encuentro desde la tribuna, con la misma emoción que lo hizo conocido. Su historia continúa inspirando a miles de jóvenes que ven en él un ejemplo de esfuerzo, talento y perseverancia.

