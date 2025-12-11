TEMAS DE HOY:
Restituyen energía en el Nuevo La Ramada y Alcaldía exige que gremiales paguen sus servicios

El suministro fue restablecido este jueves, luego de un corte por facturas impagas. El alcalde Jhonny Fernández recordó que los comerciantes deben asumir el pago de sus propios servicios básicos.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

11/12/2025 15:01

Vuelve la luz al Nuevo La Ramada tras corte por falta de pago. FOTO: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

El suministro eléctrico fue restablecido este jueves en el Nuevo Mercado La Ramada, luego del corte realizado por falta de pago, una situación que dejó a los comerciantes a oscuras y puso en riesgo productos que requieren refrigeración, como carnes y lácteos.

En conferencia de prensa, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, recordó que los comerciantes deben asumir el pago de sus servicios básicos. Explicó que durante la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa, los vendedores de los mercados Nuevo La Ramada y Los Pozos fueron trasladados y se les entregaron nuevos espacios; sin embargo, en su administración se les informó que la Alcaldía ya no cubriría facturas de agua ni luz.

“Se llegó a un acuerdo firmado en mayo de este año”, señaló el burgomaestre, insistiendo en que los gremiales deben realizar el cambio de nombre de los medidores para que puedan ser responsables del pago del servicio eléctrico y evitar cortes futuros.

Fernández añadió que el 99% de los mercados municipales ya paga sus propias facturas, por lo que pidió a los comerciantes del Nuevo La Ramada regularizar su situación lo antes posible.

 

