Aparatoso accidente deja a dos personas gravemente heridas, incluyendo una menor

Dos personas resultaron gravemente heridas tras un aparatoso accidente de tránsito que se registró la mañana de este jueves en barrio Comarapa, específicamente entre las avenidas Moscú y Miguel de Cervantes.

El hecho se produjo cuando un vehículo particular colisionó violentamente por la parte trasera a una motocicleta. El fuerte impacto dejó la motocicleta destrozada sobre la carretera.

El hecho movilizó rápidamente a vecinos y familiares de los afectados, así como a personal policial.

Testigos en el lugar indicaron que el conductor de la motocicleta y su pasajera, una adolescente de entre 14 y 16 años, resultaron gravemente lesionados. La hermana del motociclista comentó que su familiar trabaja como mototaxista.

"El auto venía fuerte, les dio de frente, dio dos volteretas y el pasajero salió volando. El conductor de la moto quedó con la pierna fracturada y el muchacho que lo acompañaba está grave", relató un testigo.

Los vecinos alertaron sobre la falta de señalización y la velocidad constante de los vehículos en la zona.

La policía ya se encuentra en el lugar levantando evidencias y mediciones para determinar responsabilidades. Los heridos fueron trasladados a centros de salud.

