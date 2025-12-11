TEMAS DE HOY:
Comunidad

Aparatoso accidente deja a dos personas gravemente heridas, incluyendo una menor

El choque ocurrió entre un vehículo particular y una motocicleta, dejando a los ocupantes con lesiones graves. Vecinos denunciaron la falta de señalización.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/12/2025 9:27

Santa Cruz, Bolivia

Dos personas resultaron gravemente heridas tras un aparatoso accidente de tránsito que se registró la mañana de este jueves en barrio Comarapa, específicamente entre las avenidas Moscú y Miguel de Cervantes.

El hecho se produjo cuando un vehículo particular colisionó violentamente por la parte trasera a una motocicleta. El fuerte impacto dejó la motocicleta destrozada sobre la carretera.

El hecho movilizó rápidamente a vecinos y familiares de los afectados, así como a personal policial.

Testigos en el lugar indicaron que el conductor de la motocicleta y su pasajera, una adolescente de entre 14 y 16 años, resultaron gravemente lesionados. La hermana del motociclista comentó que su familiar trabaja como mototaxista.

"El auto venía fuerte, les dio de frente, dio dos volteretas y el pasajero salió volando. El conductor de la moto quedó con la pierna fracturada y el muchacho que lo acompañaba está grave", relató un testigo.

Los vecinos alertaron sobre la falta de señalización y la velocidad constante de los vehículos en la zona.

La policía ya se encuentra en el lugar levantando evidencias y mediciones para determinar responsabilidades. Los heridos fueron trasladados a centros de salud.

