TEMAS DE HOY:
Luis Arce Cotapachi Fondo Indígena

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Pan a 50 centavos: Alcalde de La Paz amplía autorización en plazas y parques

Arias insta al Gobierno y a los panificadores a alcanzar acuerdos, mientras se mantiene la venta directa en espacios públicos.

Silvia Sanchez

11/12/2025 16:51

Foto Alcaldía de La Paz
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que se ampliará hasta fin de año la autorización para vender pan en plazas y parques a un precio de 50 centavos, con el fin de garantizar el acceso a un producto básico para la población.

“Vamos a ampliar hasta fin de año la posibilidad de vender pan en plazas y parques. La gente ya se está organizando y enviando sus solicitudes”, explicó la autoridad municipal.

Arias también pidió al Gobierno nacional concretar acuerdos con los panificadores para mantener el precio oficial.

“¿Cómo puede ser que tengamos un dólar oficial y un dólar paralelo, y ahora un pan oficial y un pan paralelo? Hasta que salgan las medidas estructurales, el Gobierno y los panificadores deben ponerse de acuerdo para mantener el pan a 50 centavos”, cuestionó.

Mientras tanto, emprendedores ya se instalaron en diferentes puntos de la ciudad para ofrecer el producto a un precio accesible y evitar que el conflicto afecte a los consumidores.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD