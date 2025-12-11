Pan a 50 centavos: Alcalde de La Paz amplía autorización en plazas y parques

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que se ampliará hasta fin de año la autorización para vender pan en plazas y parques a un precio de 50 centavos, con el fin de garantizar el acceso a un producto básico para la población.

“Vamos a ampliar hasta fin de año la posibilidad de vender pan en plazas y parques. La gente ya se está organizando y enviando sus solicitudes”, explicó la autoridad municipal.

Arias también pidió al Gobierno nacional concretar acuerdos con los panificadores para mantener el precio oficial.

“¿Cómo puede ser que tengamos un dólar oficial y un dólar paralelo, y ahora un pan oficial y un pan paralelo? Hasta que salgan las medidas estructurales, el Gobierno y los panificadores deben ponerse de acuerdo para mantener el pan a 50 centavos”, cuestionó.

Mientras tanto, emprendedores ya se instalaron en diferentes puntos de la ciudad para ofrecer el producto a un precio accesible y evitar que el conflicto afecte a los consumidores.

