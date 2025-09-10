Pan de batalla en El Alto se vende entre Bs 0,50 y 0,80: ¿qué explicación dan los comerciantes?

En diversos puestos de venta de la ciudad de El Alto, el pan de batalla, uno de los productos más consumidos por la población, se comercializa actualmente entre Bs 0,50 y Bs 0,80 la unidad.

Las vendedoras explican que la variación de precios depende del tipo de harina que utilizan los panaderos. “Varía la harina. Estos son con harina normal y estos son harinas especializadas”, señaló una comerciante consultada.

A pesar del aumento, la demanda se mantiene. La población señala que no tiene muchas alternativas. “Si para las wawas, ellos cada vez quieren”, dijo un padre de familia, justificando la compra diaria del pan, a pesar del ajuste.

Aunque algunos consumidores especulan sobre una posible reducción del peso, las comerciantes lo niegan parcialmente. “Sí, le bajan por lo menos un gramo, mínimo dos gramos, mínimo más, no es”, dijo una vendedora, sugiriendo que la diferencia es mínima.

A pesar del incremento en el precio, la población continúa adquiriendo el producto con normalidad, adaptando su presupuesto diario.

