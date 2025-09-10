Dos fallecidos en terrible accidente en la carretera Sucre–Yamparáez

El trágico hecho se registró en la carretera Sucre-Yamparáez del departamento de Chuquisaca, un camión llegó a chocar con los separadores de concreto que separan la doble vía.

El conductor del vehículo de 38 años y su acompañante, un joven de 22 años, perdieron la vida en el incidente, ya que el motorizado, que llevaba una carga de troncos, terminó volcando sobre la vía.

“El vehículo venía de Poroma hacia Sucre, y tenía troncos como cargamento, alrededor de 260 troncos, en la bajada de Loncón, se produce una falla mecánica, el freno habría presentado problemas, ya que, en el lugar, no se han encontrado las huellas de frenado, entonces se desplaza a gran velocidad, choca con los separadores, y termina volcado”, indica el reporte policial.

Se conoce que de manera instantánea ambos ocupantes del motorizado llegaron a perder la vida.

Desde la Policía, recomendaron a los transportistas, realizar el mantenimiento adecuado de los motorizados para evitar accidentes.

Imagen captura RR.SS.

