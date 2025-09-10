TEMAS DE HOY:
¿Qué pasará con el horario de invierno en Potosí? Esto dicen autoridades de Educación

Las unidades educativas continuaban con el horario de invierno debido a las bajas temperaturas.

Silvia Sanchez

10/09/2025 14:24

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Potosí, Bolivia

Autoridades en Educación confirmaron que, a partir de este lunes 15 de septiembre, los estudiantes del departamento de Potosí regresarán a su horario regular de clases, situación asumida tras una evaluación del comportamiento epidemiológico y climatológico.

“A partir de lunes 15 de septiembre ingresamos al horario normal en las unidades educativas a nivel departamental, y de esta manera los maestros tendrán también más tiempo para cumplir los contenidos y la planificación prevista”, informó el director Departamental de Educación de Potosí, Javier Ortega.

 

Según se explicó, los estudiantes continúan con el horario de invierno a lo largo de esta semana. La medida se asumió en una reunión con representantes del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Potosí, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las direcciones distritales y padres de familia en la cual se expuso que el brote de sarampión fue controlado.

Recomendaron a los padres de familia a mantener las medidas de bioseguridad, además de estar pendientes a síntomas que presenten sus hijos para una atención médica adecuada.

Con información de ABI.

 

