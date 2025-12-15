Inundaciones dejan decenas de damnificados en la comunidad Espejos, El Torno

La comunidad de Espejos, en el municipio de El Torno, enfrenta graves consecuencias tras las intensas lluvias del fin de semana. Al menos 20 personas han perdido la vida y varias permanecen desaparecidas, mientras que numerosas viviendas quedaron completamente inundadas y dañadas.

Decenas de familias fueron evacuadas y, durante la noche, muchas de ellas regresaron a sus viviendas acompañadas por personal de las Fuerzas Armadas para retirar el agua acumulada y evaluar los daños.

"Todo se perdió, pero lo importante es que estamos vivos. Ahora solo nos queda esperar que llegue un día mejor para poder reconstruir nuestras casas", señaló uno de los vecinos mientras revisaba los daños en su vivienda.

Algunos vecinos lograron rescatar pocas pertenencias, mientras que la mayoría de los enseres y materiales se perdieron debido a la fuerza del agua.

Las labores de apoyo continúan con motobombas para drenar el agua y lanchas disponibles desde tempranas horas para facilitar el ingreso a la comunidad.

Las autoridades departamentales declararon estado de emergencia y mantienen las operaciones de rescate y asistencia para los damnificados, priorizando la seguridad de los residentes y la búsqueda de los desaparecidos.

