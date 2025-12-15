TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Anciana atropellada Fisioterapeuta

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Inundaciones dejan decenas de damnificados en la comunidad Espejos, El Torno

Casas bajo el agua, desaparecidos y familias evacuadas: así quedó Espejos, comunidad golpeada tras la riada en El Torno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/12/2025 23:26

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La comunidad de Espejos, en el municipio de El Torno, enfrenta graves consecuencias tras las intensas lluvias del fin de semana. Al menos 20 personas han perdido la vida y varias permanecen desaparecidas, mientras que numerosas viviendas quedaron completamente inundadas y dañadas.

Decenas de familias fueron evacuadas y, durante la noche, muchas de ellas regresaron a sus viviendas acompañadas por personal de las Fuerzas Armadas para retirar el agua acumulada y evaluar los daños.

"Todo se perdió, pero lo importante es que estamos vivos. Ahora solo nos queda esperar que llegue un día mejor para poder reconstruir nuestras casas", señaló uno de los vecinos mientras revisaba los daños en su vivienda.

Algunos vecinos lograron rescatar pocas pertenencias, mientras que la mayoría de los enseres y materiales se perdieron debido a la fuerza del agua.

Las labores de apoyo continúan con motobombas para drenar el agua y lanchas disponibles desde tempranas horas para facilitar el ingreso a la comunidad. 

Las autoridades departamentales declararon estado de emergencia y mantienen las operaciones de rescate y asistencia para los damnificados, priorizando la seguridad de los residentes y la búsqueda de los desaparecidos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD