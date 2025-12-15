Tragedia en El Alto: un niño de seis años cayó a un pozo y fue hallado sin vida horas después

Un niño de seis años perdió la vida tras caer a un pozo de agua ubicado cerca de su vivienda, en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según el informe preliminar, el menor se encontraba jugando por el sector cuando presuntamente cayó de manera accidental al pozo, el cual no contaba con ninguna medida de seguridad. El niño fue buscado por sus padres durante varias horas, hasta que su madre lo encontró flotando en el agua alrededor de las 22:00.

“Accidentalmente habría caído. Sus padres, en el afán de buscarlo, lo encontraron cerca de las 10 de la noche. Intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al hospital, pero lamentablemente el niño ya no presentaba signos vitales”, informó el director regional de la Felcc de El Alto, coronel José Quiroga.

El jefe policial señaló que el pozo no tenía barandas ni protección, lo que lo convertía en un lugar altamente peligroso, especialmente para niños.

“Se trata de un sector donde no hay acceso a agua potable y se utilizan pozos artesanales. El menor estaba jugando cuando ocurrió el accidente. La causa de la muerte fue asfixia por sumersión”, agregó Quiroga.

La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver y continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, además de recomendar a los vecinos asegurar pozos y zonas de riesgo para evitar nuevas tragedias.

