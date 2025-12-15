TEMAS DE HOY:
Policial

Accidente trágico en Santa Cruz: mujer muere atropellada por un camión

Se espera la llegada del personal de la división de Homicidios para proceder con el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes sobre este lamentable hecho.

Milen Saavedra

15/12/2025 18:06

Tragedia en Santa Cruz: mujer muere atropellada por un camión tras caer de la acera
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

IMÁGENES SENSIBLES

Una trágica muerte se registró la tarde de este lunes en la zona del Quior, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde una mujer de 77 años, identificada como Jesusa Ticona, perdió la vida tras ser atropellada por un camión.

De acuerdo con reportes preliminares, la señora Ticona habría caído de una acera elevada, que no tenía ninguna medida de seguridad, y, lamentablemente, el vehículo pesado le pasó por encima de la cabeza, provocándole la muerte en el acto.

Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades. Personal de la Estación Policial Integral (EPI) acordonó la zona, en espera de la División de Homicidios, que realizará el levantamiento del cuerpo e iniciará las investigaciones correspondientes sobre este lamentable hecho.

