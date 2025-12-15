Accidente trágico en Santa Cruz: mujer muere atropellada por un camión

IMÁGENES SENSIBLES

Una trágica muerte se registró la tarde de este lunes en la zona del Quior, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde una mujer de 77 años, identificada como Jesusa Ticona, perdió la vida tras ser atropellada por un camión.

De acuerdo con reportes preliminares, la señora Ticona habría caído de una acera elevada, que no tenía ninguna medida de seguridad, y, lamentablemente, el vehículo pesado le pasó por encima de la cabeza, provocándole la muerte en el acto.

Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades. Personal de la Estación Policial Integral (EPI) acordonó la zona, en espera de la División de Homicidios, que realizará el levantamiento del cuerpo e iniciará las investigaciones correspondientes sobre este lamentable hecho.

Mira la programación en Red Uno Play