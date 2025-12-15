"Un peligro para la sociedad": Cárcel para supuesto fisioterapeuta acusado de abuso en Santa Cruz

Un hombre que presuntamente fungía como fisioterapeuta de un equipo de béisbol fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, acusado de violación y abuso sexual agravado.

La medida fue dictada tras su audiencia cautelar, en medio de la preocupación de que podría haber más de una víctima.

Rosa Ribera, directora de la Casa de la Mujer, explicó que el acusado supuestamente aprovechaba su rol para captar a las víctimas. "Fungía como fisioterapeuta de este lugar (donde juegan béisbol), es donde aprovechaba de captar a sus víctimas para luego agredirlas sexualmente", detalló Ribera.

El abogado Pablo Vargas indicó que la solicitud de detención preventiva se basó en la existencia de riesgos procesales y la confirmación de que este no es el único caso. "Tiene cuatro denunciantes todavía en los cuales también en estos momentos se encuentran en una fase de investigación", afirmó Vargas.

Tras dictarse la detención preventiva, el padre de la víctima principal expresó su alivio y esperanza en la justicia. "Con mucha felicidad, con mucha tranquilidad porque anteriormente estuvimos peregrinando como cinco meses por justicia. Al fin se dio. Este señor va a estar en el lugar donde tiene que estar porque es un peligro para la sociedad", declaró el padre.

