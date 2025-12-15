TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Anciana atropellada Fisioterapeuta

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

"Un peligro para la sociedad": Cárcel para supuesto fisioterapeuta acusado de abuso en Santa Cruz

La medida fue dictada tras su audiencia cautelar, en medio de la preocupación de que podría haber más de una víctima.

Milen Saavedra

15/12/2025 20:45

Escuchar esta nota

Un hombre que presuntamente fungía como fisioterapeuta de un equipo de béisbol fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, acusado de violación y abuso sexual agravado.

La medida fue dictada tras su audiencia cautelar, en medio de la preocupación de que podría haber más de una víctima

Rosa Ribera, directora de la Casa de la Mujer, explicó que el acusado supuestamente aprovechaba su rol para captar a las víctimas. "Fungía como fisioterapeuta de este lugar (donde juegan béisbol), es donde aprovechaba de captar a sus víctimas para luego agredirlas sexualmente", detalló Ribera.

 

El abogado Pablo Vargas indicó que la solicitud de detención preventiva se basó en la existencia de riesgos procesales y la confirmación de que este no es el único caso. "Tiene cuatro denunciantes todavía en los cuales también en estos momentos se encuentran en una fase de investigación", afirmó Vargas.

Tras dictarse la detención preventiva, el padre de la víctima principal expresó su alivio y esperanza en la justicia. "Con mucha felicidad, con mucha tranquilidad porque anteriormente estuvimos peregrinando como cinco meses por justicia. Al fin se dio. Este señor va a estar en el lugar donde tiene que estar porque es un peligro para la sociedad", declaró el padre.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD