Hallan otro cuerpo tras la crecida del Piraí en Santa Cruz; continúa la búsqueda de desaparecidos

La cifra de víctimas fatales por la extraordinaria crecida e inundación del río Piraí continúa en aumento, luego de que los equipos de búsqueda reportaran el hallazgo de un cuarto cuerpo en la zona de Warnes.

Este descubrimiento se produce poco después de haber recuperado a la tercera víctima en una misma jornada. La búsqueda se concentra en el área del río Piraí, específicamente entre Valle Sánchez y el puente de Colpa Bélgica.

Un día de trágicos hallazgos

El tercer cuerpo fue encontrado por dragueros en las inmediaciones de Valle Sánchez y el puente de Colpa Bélgica. Tras el hallazgo, la policía y los bomberos de Warnes intervinieron para retirar el cadáver, una tarea difícil debido a que el terreno era bastante accidentado. El cuerpo fue finalmente trasladado a la morgue del municipio.

Minutos después de este rescate, se confirmó el hallazgo de la cuarta víctima. Al igual que en casos anteriores, fue encontrada por comunarios y dragueros que asisten en las tareas de búsqueda y rescate.

Las víctimas se encontraban entre las personas que habían sido reportadas como desaparecidas luego del "turbión" o riada que afectó gran parte del municipio de Warnes.

Las inundaciones han provocado una emergencia en diversas comunidades. Las autoridades informaron que aún existen personas reportadas como desaparecidas, aunque no se ha podido establecer un número exacto.

Se espera que los cuerpos encontrados sean identificados pronto. Las tareas de búsqueda y rescate continúan con el apoyo de bomberos y equipos de la gobernación y los municipios.

