Encuentran el tercer cuerpo arrastrado por la crecida del Piraí

Un nuevo cuerpo sin vida fue hallado este lunes durante las labores de búsqueda y rescate que se realizan tras la riada del río Piraí, entre las zonas de Valle Sánchez y Colpa Bélgica, en Santa Cruz. El cadáver fue encontrado entre lodo y palos, según informaron las autoridades que participan del operativo.

“En el trabajo de búsqueda y rescate se ha podido localizar un cuerpo de una persona de sexo masculino”, señaló un bombero de la Policía, quien confirmó que con este hallazgo ya son tres los cuerpos recuperados tras la crecida del río. “Días anteriores también se ha hecho la recuperación de dos cuerpos, con este sería el tercero”, agregó.

De acuerdo con los equipos de emergencia, aún existen personas reportadas como desaparecidas, aunque no se ha podido establecer un número exacto.

“No han podido dar un dato preciso sobre cuántas personas continúan desaparecidas”, indicó el efectivo policial.

Por su parte, los dragueros que colaboran en el operativo señalaron que el cuerpo no ha podido ser identificado, debido al estado en el que fue encontrado.

“No podemos identificar porque está toda deshecha la cara”, manifestó uno de los trabajadores.

