Tras inundación, Montero avanza en la limpieza y refuerza la prevención

Montero atraviesa horas de evaluación y limpieza tras la riada que, de manera silenciosa, comenzó a ingresar a zonas residenciales la noche del sábado, inundando al menos 40 viviendas en el sector oeste del Sidral y obligando a varias familias a evacuar para resguardar sus vidas.

Según informó el alcalde de Montero, Regis Medina, el agua empezó a entrar con fuerza entre las 19:00 y 20:00, pese a que no se registraron lluvias en la ciudad durante la tarde y la noche. “Empezó a subir ingresando a las casas, lo que preocupó a los vecinos. De manera oportuna llevamos maquinaria, abrimos canales e incluso se rompieron algunas calles para permitir que el agua baje”, explicó en contacto con El Mañanero.

La respuesta municipal incluyó la habilitación de un albergue de emergencia, atención con brigadas médicas y un trabajo coordinado con la Subgobernación, la Policía Nacional y los vecinos, quienes colaboraron pese a la resistencia inicial de algunas familias a abandonar sus hogares por temor a dejar sus pertenencias y animales.

“Felizmente el agua empezó a bajar y en horas de la madrugada se logró que descienda por completo”, añadió la autoridad municipal.

Medina detalló que el descenso del caudal se produjo entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada, resultado del trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y el uso continuo de maquinaria pesada. Actualmente, las labores se concentran en la remoción de lodo y la asistencia a las familias afectadas.

En cuanto a la prevención, el alcalde indicó que se coordinó con el Gobernador y el Subgobernador para reforzar los puntos vulnerables por donde ingresó el agua, que habría llegado con fuerza desde la zona de Warnes. Las acciones incluyen refuerzo de defensivos, promontorios de tierra y ensanchamiento de canales para facilitar el escurrimiento y evitar nuevas inundaciones.

Finalmente, la autoridad municipal pidió a la población mantenerse atenta y reportar cualquier emergencia al número 773-18-835, habilitado las 24 horas, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y oportuna. “Estamos trabajando para que las familias montereñas puedan estar tranquilas y evitar que el agua vuelva a ingresar a sus hogares”, concluyó.

