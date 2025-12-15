Tras inundación, Montero avanza en la limpieza y refuerza la prevención

Según informó el alcalde de Montero, Regis Medina, el agua empezó a entrar con fuerza, pese a que no se registraron lluvias en la ciudad durante la tarde y la noche.
Montero atraviesa horas de evaluación y limpieza tras la riada que, de manera silenciosa, comenzó a ingresar a zonas residenciales la noche del sábado, inundando al menos 40 viviendas en el sector oeste del Sidral y obligando a varias familias a evacuar para resguardar sus vidas.
La respuesta municipal incluyó la habilitación de un albergue de emergencia, atención con brigadas médicas y un trabajo coordinado con la Subgobernación, la Policía Nacional y los vecinos, quienes colaboraron pese a la resistencia inicial de algunas familias a abandonar sus hogares por temor a dejar sus pertenencias y animales.
“Felizmente el agua empezó a bajar y en horas de la madrugada se logró que descienda por completo”, añadió la autoridad municipal.
Medina detalló que el descenso del caudal se produjo entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada, resultado del trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y el uso continuo de maquinaria pesada. Actualmente, las labores se concentran en la remoción de lodo y la asistencia a las familias afectadas.
Finalmente, la autoridad municipal pidió a la población mantenerse atenta y reportar cualquier emergencia al número 773-18-835, habilitado las 24 horas, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y oportuna. “Estamos trabajando para que las familias montereñas puedan estar tranquilas y evitar que el agua vuelva a ingresar a sus hogares”, concluyó.
