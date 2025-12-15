“Hay cuatro decesos certificados”: Paz advierte que la cifra de fallecidos en El Torno podría subir a 20

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó la tarde de este domingo hasta Santa Cruz para desarrollar acciones conjuntas para ayudar a los damnificados de las inundaciones en El Torno.

Tras reunirse con autoridades municipales, departamentales y nacionales en el municipio de El Torno, Paz indicó en una conferencia de prensa que oficialmente se tiene cuatro decesos certificados por las inundaciones; sin embargo, advirtió que existirían 16 personas desaparecidas que podrían haber fallecido durante el desborde del río Piraí y que habrían sido enterradas por sus familiares debido a las “costumbres de la población”; no obstante, pidió esperar los datos oficiales.

“Se tienen cuatro decesos certificados y se suman con 16 personas; en total 20 personas que ya fueron enterradas por costumbres, pero se está certificando para dar la información con prudencia”, afirmó.

Se vienen momentos duros para Bolivia

El presidente informó que el país atraviesa una situación crítica a causa de los fenómenos de El Niño y La Niña, que en esta temporada de lluvias han provocado récords históricos como no se vieron en los últimos 100 años, según los reportes de instituciones internacionales, además del SEARPI y el Senamhi.

"Los organismos recomiendan extremar precauciones durante los próximos cuatro a cinco meses, ya que luego se prevé un periodo de sequías", sostuvo el mandatario.

Ante este panorama, el Gobierno destacó la creación de un gabinete de Crisis Sostenido, con el objetivo de enfrentar la emergencia sin paralizar la economía.

"Este gabinete permitirá anticiparse a las señales de los próximos meses y tomar decisiones frente a los impactos climáticos, por esto se trabajará de manera coordinada entre instancias nacionales, departamentales y municipales, priorizando la prevención en comunidades", explicó Rodrigo Paz.

El Gobierno analiza el traslado de comunidades

El mandatario señaló que, por primera vez en el país, se analiza el traslado preventivo de comunidades ante posibles impactos medioambientales. En ese marco, pidió a la población colaborar y acatar las decisiones que adopten las autoridades. Además, advirtió que a partir de mañana ingresará un nuevo frente pluvial, por lo que exhortó a mantener máxima precaución.

Sobre la respuesta estatal, informó que la Fuerza Aérea Boliviana realizó 15 horas de vuelo, evacuó a 136 personas y trasladó 5,5 toneladas de alimentos. Más de 175 efectivos de las tres fuerzas, junto a 100 policías, trabajaron en rescates, incluido el salvataje de 148 adolescentes del centro Cenvicruz. Se emplearon tres helicópteros y se activó una unidad de emergencias.

El balance preliminar reporta cuatro fallecidos, más de 20 personas desaparecidas, 390 atenciones médicas y 29 internados. Se conformaron 18 brigadas médicas entre el Gobierno nacional y la Alcaldía. Paz subrayó que la prioridad es preservar la vida, reconstruir comunidades junto a la Gobernación y agradeció la solidaridad de instituciones, empresarios y ciudadanos que aportaron maquinaria y apoyo en medio de la crisis.

