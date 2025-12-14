Comité habilita centro de acopio para familias afectadas por inundaciones

El Comité Pro Santa Cruz abrió nuevamente sus instalaciones como centro de acopio para atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias que han generado inundaciones en distintos municipios del departamento.

La emergencia ha alcanzado localidades como El Torno, Colpa Bélgica, Santa Fe y Warnes, sumándose al impacto de la tragedia registrada apenas un mes atrás en Samaipata.

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, advirtió que la magnitud del desastre supera lo ocurrido en Achira y destacó la necesidad de una acción coordinada.

“Esto ha sido una nueva tragedia para los cruceños. Es fundamental trabajar en conjunto con todos los municipios metropolitanos que colindan con el río Piraí. Como cívicos, exigimos a las autoridades que actúen con responsabilidad. Esta situación se pudo prevenir, y de aquí en adelante debemos encontrar formas de proteger a nuestra población y salvaguardar la temporada de lluvias”, afirmó Zambrana.

El centro de acopio, inaugurado por el presidente del comité, Stello Cochamanidis, está recibiendo víveres, agua potable, ropa y otros insumos necesarios para atender a las familias afectadas. Los responsables indicaron que el centro permanecerá abierto desde las 7:00 de la mañana hasta el final de la jornada, con el objetivo de canalizar toda la ayuda posible hacia los municipios más golpeados.

Zambrana hizo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y de las instituciones: “Vamos a necesitar muchísima ayuda. La cooperación de todos es fundamental para que las familias puedan superar esta difícil situación”.

