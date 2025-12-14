TEMAS DE HOY:
Así se cotiza el dólar paralelo este domingo 14 de diciembre en Bolivia

¡Atención! Nuevas variaciones se registran en el dólar paralelo este domingo, según muestran plataformas digitales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/12/2025 7:18

Según datos emitidos este domingo 14 de diciembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.18 (BOB) y un precio de compra de 9.31 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta de 9.13 (BOB) y hoy registra 9.18 (BOB).

En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 9.18 (BOB), y en este sábado registra la cifra de 9.31 (BOB).

Foto: Internet.

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar.

 

