​​​​​​​Alerta en unidades educativas: Decomisan juguetes "squishies" que incluían jeringas con agujas metálicas

En un operativo de control preventivo, la Intendencia Municipal de Cochabamba procedió al decomiso de un lote de juguetes denominados "squishies" (masas elásticas) que eran comercializados con un aditamento alarmante: jeringas con agujas metálicas. Estos artículos estaban siendo ofrecidos a niños en las puertas de diversas unidades educativas de la ciudad, representando un riesgo crítico para la integridad física de los estudiantes.

El jefe del Departamento de Defensa al Consumidor, Enrique Viscarra, informó que la intervención permitió retirar una gran cantidad de este producto, el cual calificó como "totalmente nocivo". Según la explicación técnica, el juguete consiste en una masa diseñada para ser inflada mediante la jeringa; sin embargo, se omitió por completo el peligro que implica la manipulación de agujas por parte de menores.

"Los niños pueden incidir en la agresión mutua por las travesuras propias de su edad o en una autoagresión que puede ir desde el aspecto dérmico hasta el ocular", advirtió Viscarra, subrayando la grave connotación que este tipo de objetos tiene sobre la integridad de la niñez.

Acciones legales y origen del producto

Tras recolectar los artículos en las escuelas, el personal municipal rastreó el origen de la mercadería hasta identificar la tienda principal en el mercado local que proveía estos juguetes. Las autoridades han advertido que, de registrarse reincidencias en la venta de productos similares, se iniciarán acciones legales a través de los departamentos jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Llamado a los padres de familia

Ante el incremento de juguetes de dudosa procedencia y peligrosidad, la Intendencia pidió a los padres de familia y tutores estar extremadamente atentos a lo que sus hijos adquieren en los alrededores de los centros educativos. Se recomienda verificar que los artículos no contengan elementos punzocortantes, piezas pequeñas o materiales tóxicos que puedan comprometer la salud de los más pequeños.

