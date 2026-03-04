TEMAS DE HOY:
El Alto Cochabamba Infanticidio robo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Minibuseros de La Guardia mantienen bloqueo y cercan la Alcaldía por disputa de rutas

Más de 10 asociaciones de minibuses rechazan el ingreso de líneas de micros a sus recorridos habituales.

Ximena Rodriguez

04/03/2026 19:18

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El conflicto por el control de rutas de transporte mantiene paralizada la Doble Vía a La Guardia, donde más de 10 asociaciones de minibuses bloquean las inmediaciones de la Alcaldía. La medida de presión, iniciada el día de ayer, exige de manera estricta que las líneas de micros no operen en los trayectos asignados a los transportistas de minibuses.

A pesar de que anoche se otorgó un breve cuarto intermedio de una hora, los manifestantes reinstalaron el cerco ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades municipales. Actualmente, el sector movilizado analiza la posibilidad de masificar la protesta y extender los puntos de bloqueo a otras zonas estratégicas del municipio.

La interrupción del tráfico ha generado kilómetros de congestión vehicular, afectando principalmente a camiones de carga y particulares que intentan ingresar a la ciudad de Santa Cruz. Los dirigentes del transporte advirtieron que la permanencia en las carreteras dependerá exclusivamente de los resultados de las reuniones que se desarrollen en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD