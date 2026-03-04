Minibuseros de La Guardia mantienen bloqueo y cercan la Alcaldía por disputa de rutas

El conflicto por el control de rutas de transporte mantiene paralizada la Doble Vía a La Guardia, donde más de 10 asociaciones de minibuses bloquean las inmediaciones de la Alcaldía. La medida de presión, iniciada el día de ayer, exige de manera estricta que las líneas de micros no operen en los trayectos asignados a los transportistas de minibuses.

A pesar de que anoche se otorgó un breve cuarto intermedio de una hora, los manifestantes reinstalaron el cerco ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades municipales. Actualmente, el sector movilizado analiza la posibilidad de masificar la protesta y extender los puntos de bloqueo a otras zonas estratégicas del municipio.

La interrupción del tráfico ha generado kilómetros de congestión vehicular, afectando principalmente a camiones de carga y particulares que intentan ingresar a la ciudad de Santa Cruz. Los dirigentes del transporte advirtieron que la permanencia en las carreteras dependerá exclusivamente de los resultados de las reuniones que se desarrollen en las próximas horas.

