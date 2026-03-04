Ministro de Hidrocarburos dará informe en el Senado sobre calidad de la gasolina

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores para explicar aspectos relacionados con la calidad de la gasolina que se comercializa en el país.

La comparecencia de la autoridad se da luego de cuestionamientos planteados por sectores del transporte público, que denunciaron posibles irregularidades en la calidad del combustible.

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, confirmó la presencia del ministro e indicó que su participación responde a varias solicitudes realizadas por legisladores que buscan esclarecer el tema.

“Mañana vamos a recibir informes orales; va a venir el ministro de Hidrocarburos y estamos esperando la confirmación del presidente del Banco Central de Bolivia para responder a los varios requerimientos de información”, señaló Ávila.

Durante la sesión, los senadores formularán alrededor de 17 preguntas relacionadas con la gasolina desestabilizada y otros aspectos vinculados a la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

