Ministro Medinacelli posesiona a nuevas autoridades en el Ministerio de Hidrocarburos

Durante el acto, realizado en la sede del Ministerio de Hidrocarburos, Medinaceli destacó la importancia de los desafíos que enfrentará el nuevo equipo y exhortó a las autoridades a trabajar con compromiso y responsabilidad.

Hans Franco

18/11/2025 17:15

Foto: Posesionan a nuevas autoridades en el Ministerio de Hidrocarburos (APG)
La Paz

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, posesionó este martes a nuevas autoridades en áreas clave del sector energético, con el objetivo de fortalecer la planificación, la exploración y la administración de empresas estratégicas del país.

Los funcionarios posesionados son:

  • Alex Fernando Veizaga, viceministro de Planificación y Desarrollo Energético.

  • Marcelo Blanco Quintanilla, viceministro de Electricidad y Energías Renovables.

  • Caleb Montes Velarde, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos.

  • Mario Larrain Saavedra, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

  • Miguel Ángel Núñez Gaspar, gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Paz.

  • Adolfo Arturo Dávalos, titular de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.

Durante el acto, realizado en la sede del Ministerio de Hidrocarburos, Medinaceli destacó la importancia de los desafíos que enfrentará el nuevo equipo y exhortó a las autoridades a trabajar con compromiso y responsabilidad.

“Yo les pido que nos acompañen en todo el proceso que está, pero creo que no es imposible. Tienen un gran desafío por delante; yo espero hacer un buen equipo con todos ustedes”, afirmó el ministro en su discurso.

 

 

Video: Gentileza Bolivia Tv 

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

