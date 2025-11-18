Ministro Medinacelli posesiona a nuevas autoridades en el Ministerio de Hidrocarburos

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, posesionó este martes a nuevas autoridades en áreas clave del sector energético, con el objetivo de fortalecer la planificación, la exploración y la administración de empresas estratégicas del país.

Los funcionarios posesionados son:

Alex Fernando Veizaga, viceministro de Planificación y Desarrollo Energético.

Marcelo Blanco Quintanilla, viceministro de Electricidad y Energías Renovables.

Caleb Montes Velarde, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos.

Mario Larrain Saavedra, presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Miguel Ángel Núñez Gaspar, gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Paz.

Adolfo Arturo Dávalos, titular de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.

Durante el acto, realizado en la sede del Ministerio de Hidrocarburos, Medinaceli destacó la importancia de los desafíos que enfrentará el nuevo equipo y exhortó a las autoridades a trabajar con compromiso y responsabilidad.

“Yo les pido que nos acompañen en todo el proceso que está, pero creo que no es imposible. Tienen un gran desafío por delante; yo espero hacer un buen equipo con todos ustedes”, afirmó el ministro en su discurso.

