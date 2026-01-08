Bloqueos golpean la economía: Cochabamba pierde más de Bs 102 millones

La reactivación de bloqueos en los primeros días de la gestión 2026 volvió a interrumpir rutas estratégicas de conectividad nacional e interdepartamental en el departamento de Cochabamba, profundizando el impacto económico en un escenario marcado por restricciones de liquidez, presión inflacionaria, problemas de abastecimiento y desaceleración productiva.

Según el Reporte de Afectación Económica elaborado por la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), desde el inicio del año el departamento registra 38 conflictos y protestas sociales, con tres días efectivos de bloqueo, lo que generó una afectación económica acumulada estimada en Bs 102,5 millones.

Las pérdidas se explican principalmente por la paralización productiva, la interrupción logística, el encarecimiento del transporte, el deterioro de productos perecederos y la caída de ingresos en sectores estratégicos.

Cochabamba, eje logístico bajo presión

Cochabamba cumple un rol clave como principal eje logístico del país, al articular el tránsito entre el oriente y el occidente. Cada interrupción en su red vial provoca un efecto inmediato y multiplicador sobre la economía regional y nacional, afectando el flujo de alimentos, insumos industriales, combustibles y mercancías destinadas a los principales centros de consumo.

La FEPC advierte que, si los bloqueos continúan durante la presente jornada, la afectación económica diaria podría alcanzar los Bs 52,4 millones, impactando de forma directa al transporte pesado, el comercio mayorista, la agroindustria, la manufactura, los servicios y el abastecimiento urbano.

Un problema estructural

El informe contextualiza estas pérdidas dentro de una tendencia estructural de creciente conflictividad social en Bolivia. Durante la gestión 2025, el país acumuló 577 conflictos sociales y 42 días efectivos de bloqueo, con una pérdida económica estimada de Bs 1.870 millones.

En 2024, el escenario fue aún más crítico: 685 conflictos y 75 días de bloqueo, que generaron una afectación económica acumulada de Bs 5.572 millones. Para el sector empresarial, estas cifras confirman que los bloqueos ya no son eventos aislados, sino un factor permanente de riesgo económico, especialmente en departamentos con alta centralidad logística como Cochabamba.

Impacto productivo, comercial y social

En el sector productivo y agroindustrial, las restricciones logísticas dificultan el ingreso oportuno de materias primas e insumos esenciales, exponiendo a productores e industrias a pérdidas por deterioro de productos perecederos y a paradas operativas parciales o totales, con efectos directos sobre contratos comerciales y estabilidad laboral.

El comercio y la dinámica de precios también registran impactos inmediatos. La distorsión en la cadena de abastecimiento genera presiones al alza en los precios de alimentos y bienes de primera necesidad, afectando el poder adquisitivo de las familias, especialmente de los hogares con menores ingresos.

Asimismo, el sector de servicios y empleo enfrenta una contracción inmediata de ingresos debido a la menor movilidad, la reducción de operaciones y la caída de la demanda. Actividades vinculadas al transporte, turismo, comercio y servicios conexos registran una fuerte disminución de su facturación diaria, aumentando la vulnerabilidad financiera de micro, pequeñas y medianas empresas y poniendo en riesgo la sostenibilidad del empleo formal e informal.

Llamado urgente

El documento reitera la necesidad de restablecer de manera inmediata la transitabilidad en corredores estratégicos, garantizar el libre tránsito de alimentos, combustibles, insumos productivos y medicamentos, priorizar el diálogo efectivo con enfoque técnico y proteger la continuidad productiva, el comercio y el empleo.

“La estabilidad económica regional y nacional requiere previsibilidad, funcionamiento pleno de la red logística y condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad productiva”, concluye el reporte.

Mira la programación en Red Uno Play