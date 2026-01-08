Tras intensas negociaciones con manifestantes, entre ellos maestros, la Policía logró habilitar la circulación en la autopista La Paz – El Alto, devolviendo la transitabilidad en uno de los sectores más críticos del tráfico urbano.

“Hemos logrado habilitar la autopista, los bloqueadores de este lugar eran maestros. Se ha desbloqueado y se ha retomado la transitabilidad”, indicó el coronel Carlos Valencia, comandante de El Alto.

Durante la jornada, los bloqueos se registraron en puntos clave de La Paz y El Alto:

Peaje de la autopista La Paz – El Alto (ya habilitado)

Faro Murillo

Avenida Juan Pablo II

Carretera a Viacha

Sector de la Cumbre, salida hacia los Yungas

Otros piquetes se instalaron en la Zona Franca (avenida 6 de Marzo y carretera a Oruro), donde sectores afines a la COB bloquearon la vía principal, impidiendo incluso el tránsito por rutas alternas.

En inmediaciones de la estación Morada del teleférico Faro Murillo, manifestantes protestaron contra el Decreto Supremo 5503, arrojando piedras sobre las vías que obstaculizaron el paso de vehículos particulares y del transporte público.

Asimismo, se reportaron bloqueos en la carretera a Viacha, que quedó incomunicada con El Alto por su vía principal, y en la avenida Juan Pablo II, donde vecinos exigen la provisión de garrafas de gas.

En el sector de la Cumbre, manifestantes tiraron promontorios de tierra sobre la carretera para impedir la circulación de motorizados hacia los Yungas. La Policía permanece en los puntos desbloqueados para garantizar el orden y evitar nuevos cortes.

