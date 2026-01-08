TEMAS DE HOY:
Niña desaparecida en La Guardia Desaparición de joyero desfalco millonario

Policial

Policía desbloquea la autopista La Paz – El Alto tras protestas de maestros

Después de una larga negociación, la Policía logró desbloquear la autopista La Paz – El Alto, aunque mantiene un operativo de resguardo mientras persisten piquetes en otros puntos estratégicos de ambas ciudades.

Silvia Sanchez

08/01/2026 14:45

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Tras intensas negociaciones con manifestantes, entre ellos maestros, la Policía logró habilitar la circulación en la autopista La Paz – El Alto, devolviendo la transitabilidad en uno de los sectores más críticos del tráfico urbano.

Hemos logrado habilitar la autopista, los bloqueadores de este lugar eran maestros. Se ha desbloqueado y se ha retomado la transitabilidad”, indicó el coronel Carlos Valencia, comandante de El Alto.

Durante la jornada, los bloqueos se registraron en puntos clave de La Paz y El Alto:

  • Peaje de la autopista La Paz – El Alto (ya habilitado)

  • Faro Murillo

  • Avenida Juan Pablo II

  • Carretera a Viacha

  • Sector de la Cumbre, salida hacia los Yungas

Otros piquetes se instalaron en la Zona Franca (avenida 6 de Marzo y carretera a Oruro), donde sectores afines a la COB bloquearon la vía principal, impidiendo incluso el tránsito por rutas alternas.

En inmediaciones de la estación Morada del teleférico Faro Murillo, manifestantes protestaron contra el Decreto Supremo 5503, arrojando piedras sobre las vías que obstaculizaron el paso de vehículos particulares y del transporte público.

Asimismo, se reportaron bloqueos en la carretera a Viacha, que quedó incomunicada con El Alto por su vía principal, y en la avenida Juan Pablo II, donde vecinos exigen la provisión de garrafas de gas.

En el sector de la Cumbre, manifestantes tiraron promontorios de tierra sobre la carretera para impedir la circulación de motorizados hacia los Yungas. La Policía permanece en los puntos desbloqueados para garantizar el orden y evitar nuevos cortes.

