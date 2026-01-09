TEMAS DE HOY:
Policial

Asesinan a Mauricio Aramayo, hombre de confianza del presidente Rodrigo Paz, en el centro de Tarija

El ataque ocurrió cerca de las 21:00 en el barrio El Molino. La víctima fue trasladada a un hospital, pero murió en el camino. La Policía busca a los responsables.

Silvia Sanchez

08/01/2026 23:07

Foto RR.SS. Actualizando Tarija
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre perdió la vida la noche de este jueves tras ser atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, en un violento hecho ocurrido en pleno centro de la ciudad de Tarija.

El ataque se registró cerca de las 21:00 en inmediaciones de la avenida Domingo Paz y la calle Ramón Rojas, en el barrio El Molino. Vecinos de la zona alertaron a la Policía Boliviana luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre identificado como Mauricio A., quien presentaba múltiples impactos de bala y se encontraba gravemente herido. Según información preliminar, los atacantes interceptaron a la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones para luego darse a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

La Policía acordonó la zona e inició un operativo para dar con los responsables del crimen. Unidades especializadas recolectan evidencias y analizan imágenes de cámaras de seguridad del sector. El caso se encuentra en etapa de investigación y no se descarta ninguna hipótesis sobre los móviles del ataque.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre este hecho que causó conmoción y alarma entre los vecinos y la población tarijeña.

 

