Productores agropecuarios de Cochabamba denunciaron graves pérdidas económicas a causa de los bloqueos que afectan al departamento, asegurando que decenas de camiones cargados con fruta y verdura permanecen varados sin poder llegar a sus destinos.

“Una vez más Cochabamba está presa y bloqueada en su integridad. Este departamento genera y produce para todo el país. Tenemos más de 20 camiones parados con fruta de exportación, además de camiones con verdura destinados a La Paz, El Alto y Sucre que no pueden llegar”, manifestó Rolando Morales, representante del sector agropecuario.

El dirigente advirtió que la mercadería, al tratarse de productos perecederos, corre el riesgo de echarse a perder, lo que agrava aún más el impacto económico y el incumplimiento de contratos de abastecimiento y exportación.

Según Morales, las pérdidas económicas alcanzan cifras millonarias. “Estamos perdiendo aproximadamente 10,5 millones de dólares diarios en todos los sectores productivos. Solo en frutas y flores, la pérdida ronda un millón de dólares por día, afectando a unas 35.000 familias”, señaló.

Ante este panorama, los productores pidieron de manera urgente a las autoridades y a los sectores movilizados buscar soluciones inmediatas y levantar las medidas de presión para evitar un mayor daño al aparato productivo y a la economía regional y nacional.

Mira la programación en Red Uno Play