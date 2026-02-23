Lo que comenzó como una final de fútbol amateur en Estambul terminó en una conmovedora escena de rescate que le ha dado la vuelta al mundo. Un partido de la Primera Liga Amateur se detuvo por completo cuando la vida de una gaviota quedó en manos de los jugadores tras un insólito accidente aéreo.

El incidente ocurrió cuando el portero del Istanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanık, realizó un despeje fuera de su área. Para sorpresa de todos, el balón impactó de lleno contra una gaviota que sobrevolaba el campo de juego, provocando que el ave cayera "como una piedra" sobre el césped, donde permaneció inmóvil, según informa el portal RT.

El rescate: RCP en pleno partido

Al ver el objeto blanco desplomarse, el capitán del equipo, Gani Catan, corrió de inmediato hacia el lugar. Al notar que el ave no reaccionaba y parecía haber dejado de respirar, Catan actuó por puro instinto.

El animal no presentaba signos de vida al momento de la caída. El capitán inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el pequeño cuerpo de la gaviota. Tras un par de minutos de tensión sucedió el milagro, el ave comenzó a moverse nuevamente ante el asombro de los presentes.

Estado de salud del ave

El portero Uyanık confesó a la Agencia Anadolu haber quedado en "shock" al descubrir que su remate había derribado al animal. Una vez reanimada, la gaviota fue entregada al personal médico presente en el estadio para su estabilización.

"No me di cuenta de qué había golpeado la pelota... solo lo comprendí al acercarme al objeto blanco que cayó del cielo", declaró el guardameta.

Lamentablemente, el impacto no fue gratuito. El ave sufrió daños considerables en sus alas, por lo que fue trasladada a un centro especializado para recibir tratamiento veterinario y asegurar su recuperación total.

Vea el video:

