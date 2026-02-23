En pleno concierto de Bad Bunny en Brasil, una joven que se identificó como originaria de Santa Cruz de la Sierra fue elegida para subir a la icónica “Casita”, el escenario secundario más especial del espectáculo.

Entre gritos, emoción y lágrimas, la fan boliviana dejó de ser parte del público para convertirse en protagonista de uno de los momentos más íntimos de la noche.

¿Qué es “La Casita” y por qué es tan especial?

“La Casita” no es un simple escenario.

Es el corazón nostálgico del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, la gira mundial 2025 del artista.

Se trata de una representación de una vivienda típica de Puerto Rico: construida en concreto, con techo plano y colores vibrantes. Un homenaje directo a sus raíces y a la vida de barrio.

Diseñada por Mayna Magruder Ortiz y basada en una casa real en Humacao, Puerto Rico, el espacio simboliza hogar, identidad y orgullo boricua. Allí, el cantante baja la intensidad del espectáculo masivo para crear un ambiente más cercano, casi como una charla en el balcón o una fiesta en el patio.

Es el momento donde el estadio se convierte en barrio.

El instante que paralizó el estadio

Ser elegida para subir a “La Casita” no es algo común. Es un gesto especial del artista, una conexión directa con el público.

Y esta vez, la elegida fue una boliviana.

La joven, visiblemente emocionada, vivió lo que miles sueñan: compartir escenario con uno de los artistas más influyentes del planeta, en un espacio cargado de simbolismo y sentimiento.

Las redes no tardaron en reaccionar. Videos del momento comenzaron a circular y el orgullo cruceño se hizo sentir.

Porque cuando un boliviano cumple un sueño en un escenario internacional, el país entero vibra.

Mira la programación en Red Uno Play