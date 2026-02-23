El día que cayó “El Mencho”: helicópteros, enfrentamientos y ciudades paralizadas

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generaciòn (CJNG) murió el 22 de febrero de 2026 tras resultar gravemente herido en un enfrentamiento con fuerzas especiales en la sierra de Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con información oficial, el operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano en coordinación con autoridades de Estados Unidos, marcando uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en años.

Un operativo de alto impacto

La acción contó con la participación de fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo intercambio de fuego y aseguramiento de armamento de alto poder.

Tras confirmarse la muerte del capo, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. En ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta se reportaron afectaciones al transporte y suspensión temporal de algunos vuelos.

Quién fue “El Mencho”

Originario de Jalisco, Oseguera Cervantes pasó de ser policía local a convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas de México, con fuerte presencia en la producción y tráfico de drogas sintéticas como metanfetaminas y fentanilo.

La organización se caracterizó por su capacidad operativa, expansión territorial y confrontaciones abiertas con fuerzas del Estado. En 2015 protagonizó uno de los ataques más recordados contra fuerzas federales, cuando un helicóptero militar fue derribado durante un enfrentamiento en Jalisco.

Repercusiones internacionales

El gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa millonaria por su captura. Tras conocerse la noticia, autoridades estadounidenses calificaron el hecho como un acontecimiento relevante en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La Embajada de EE.UU. en México emitió alertas de seguridad para sus ciudadanos ante la situación en varias regiones del país.

El vacío de poder

Con la muerte de “El Mencho”, expertos en seguridad analizan dos escenarios principales: una sucesión interna que mantenga cohesionada la estructura del CJNG o una fragmentación en grupos rivales, lo que podría derivar en nuevas disputas territoriales.

La experiencia en otros cárteles mexicanos muestra que la caída de un líder no necesariamente implica el desmantelamiento inmediato de la organización, sino una reconfiguración que puede traer nuevos episodios de violencia.

