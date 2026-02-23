¿Quién era “El Mencho”? El narco más buscado de México cuya muerte desató una ola de violencia

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue durante años el rostro más esquivo del narcotráfico mexicano. A sus 59 años, era el criminal más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Había sobrevivido a múltiples operativos de captura durante más de una década. Pero su suerte terminó este domingo.

Cofundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtió a la organización en una de las estructuras criminales más poderosas y violentas del país, disputando territorios al Cártel de Sinaloa y expandiendo su influencia dentro y fuera de México.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su captura, mientras que en México la cifra ascendía a US$1,75 millones, la más alta del programa oficial.

Recientemente, la administración de Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista, calificándolo como un “cártel despiadado y violento” responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia territorio estadounidense.

El operativo que terminó con su fuga

Durante años, Oseguera Cervantes se movió con relativa libertad gracias a una extensa red de protección en zonas rurales y urbanas de Jalisco. Sin embargo, un operativo encabezado por el Ejército mexicano logró ubicarlo en el municipio serrano de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el despliegue incluyó fuerzas especiales, apoyo aéreo y la participación de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Los presuntos integrantes del CJNG contaban con vehículos blindados y armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

“Durante esta operación, el personal militar fue atacado y repelió la agresión en defensa propia”, informó la Sedena. El saldo preliminar fue de cuatro presuntos miembros del CJNG muertos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a Ciudad de México.

Entre ellos se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes, quien murió mientras era trasladado a la capital.

Otros dos integrantes del cártel fueron detenidos. Tres elementos del Ejército resultaron gravemente heridos y fueron hospitalizados en Ciudad de México.

Narcobloqueos y terror en las calles

La muerte de “El Mencho” desató una reacción inmediata.

Desde las primeras horas del domingo comenzaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a comercios y escenas de pánico en distintas regiones del país.

Jalisco fue el estado más golpeado por los llamados “narcobloqueos”. Varias carreteras principales y avenidas en Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno quedaron paralizadas por vehículos incendiados.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó un “código rojo” y pidió a la población permanecer en sus hogares.

En un reporte nocturno, la Secretaría de Seguridad federal informó que se registraron 252 bloqueos en 20 estados. Hasta las 20:00 hora local, aproximadamente el 90% habían sido retirados.

Las redes sociales se inundaron de imágenes de columnas de humo, carreteras colapsadas y ciudadanos atrapados en medio del caos.

En Puerto Vallarta, destino turístico internacional, varias aerolíneas desviaron y cancelaron vuelos ante la incertidumbre. Al menos una decena de vuelos procedentes de Estados Unidos, Canadá y otros países fueron suspendidos. Situaciones similares ocurrieron en el aeropuerto de Guadalajara.

La Agencia Federal de Aviación Civil informó que las terminales aéreas reanudaron operaciones normales la tarde del domingo.

Estados como Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas también reportaron incidentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en la red social X que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad” y llamó a la población a mantener la calma.

La Sedena anunció el despliegue de tropas adicionales para reforzar la seguridad en Jalisco.

