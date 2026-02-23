Yape celebra la diversidad de los Carnavales bolivianos y acompaña la fiesta en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba

En Bolivia, el Carnaval no se vive de una sola forma. Cada ciudad lo celebra a su manera, con tradiciones, ritmos y expresiones que reflejan su identidad. Esa diversidad es lo que hace única a esta fiesta y lo que, año tras año, reúne a personas de todas las edades alrededor de la alegría, la música y el encuentro.

Este 2026, Yape se sumó al Carnaval en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba con el propósito de visibilizar y celebrar la riqueza cultural que distingue a cada región del país. Porque cuando llega esta época del año, cada ciudad muestra quién es y cómo vive la fiesta.

Entendiendo que el Carnaval se experimenta de forma distinta en cada lugar, Yape decidió acompañarlo a través de acciones pensadas para cada contexto.

En Santa Cruz, la celebración gira en torno a las comparsas, el reinado y la Fiesta Grande, donde tradición y modernidad conviven desde las precas hasta el corso. En este escenario, Yape acompañó el Carnaval junto a la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) y la comparsa coronadora Testarudos, apoyando el reinado de Camila Ribera Roca y la preparación del corso cruceño.

En Tarija, el Carnaval se vive a través de la música, la danza y la esencia chapaca, con un fuerte espíritu de encuentro entre familias y amigos. Allí, Yape estuvo presente acompañando esos momentos cotidianos que se comparten, reforzando la cercanía y la conexión entre las personas.

En Cochabamba, la marca se sumó a la energía de la Madness, un festival que refleja un Carnaval más urbano y juvenil, donde la música y el entretenimiento se mezclan para dar lugar a nuevas formas de celebrar.

Con más de 3 millones de usuarios activos en el país, Yape forma parte del día a día de personas, comercios y emprendedores que también son protagonistas del Carnaval. Este año, la marca acompaña la celebración respetando la identidad de cada ciudad y apostando por una forma de vivir la fiesta más cercana, compartida y sin complicaciones.

Porque este 2026, el Carnaval vibró con Yape.

