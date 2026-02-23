TEMAS DE HOY:
Accidente de tránsto Viacha Droga en Viru Viru

Comunidad

¡Santa Cruz en alerta! Hospital de la Pampa de la Isla colapsa por casos de chikungunya

El incremento de contagios satura las salas de emergencia y obliga a los enfermos a buscar atención en otras localidades.

Ximena Rodriguez

22/02/2026 21:31

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz se encuentra bajo una crítica alerta sanitaria debido al incremento de casos de chikungunya. Este domingo, el hospital municipal de la Pampa de la Isla registró un colapso total en sus servicios de atención.

La saturación es tan severa que el personal médico se ha visto obligado a derivar pacientes a otros centros que también presentan altos índices de ocupación. Ante la falta de espacio, familias provenientes de municipios alejados como El Torno deambulan por la capital en busca de auxilio.

Los testimonios de los afectados describen un panorama desolador marcado por la desesperación de adultos mayores y niños.

"Los vuelven a despachar porque no hay espacio", relató una paciente ante la imposibilidad de recibir atención inmediata.

A la crisis de infraestructura se suma la aguda escasez de fármacos dentro del sistema público de salud. Los familiares denuncian que deben adquirir los medicamentos por cuenta propia debido a que el hospital solo ofrece lo básico de su inventario.

El doctor Gerardo Paxi, médico de emergencia del nosocomio, confirmó que tanto su área como medicina interna están operando al límite de su capacidad. El profesional destacó la urgencia de habilitar salas específicas para enfermedades como el dengue, chinkungunya, zika y ampliar el número de camas disponibles.

