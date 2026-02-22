TEMAS DE HOY:
La Paz espera a Santalla: el último viaje del maestro hacia el Teatro Municipal

Los restos del icónico actor llegan esta noche desde Sucre. Ciudadanía y artistas preparan un homenaje abierto desde las 20:00 en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez.

Ximena Rodriguez

22/02/2026 18:39

Los restos de David Santalla partieron rumbo a La Paz.
Sucre

Los restos de David Santalla ya han sido trasladados desde el Aeropuerto de Alcantarí, en Sucre, con destino a la terminal aérea de El Alto. Se espera que el vuelo arribe en el transcurso de la próxima hora, donde sus hijos y familiares más cercanos aguardan para recibirlo.

Una vez en suelo paceño, el féretro será escoltado por sus seres queridos en un recorrido hacia el Teatro Municipal ‘Alberto Saavedra Pérez’. Este histórico recinto abrirá sus puertas para que la ciudadanía pueda despedirse del actor a partir de las 20:00 horas.

“Pronto estaremos esbozando una estatua que él pedía frente al Teatro Municipal; se nos fue un grande”, destacó el alcalde Iván Arias.

El burgomaestre confirmó que el monumento de bronce será la forma de eternizar el legado de Santalla en el lugar que tanto amó.

Como tributo adicional, el alcalde portó una imagen del artista durante el ‘Entierro del Pepino’ este domingo, en señal de luto por su partida a los 86 años. Alrededor de 30 artistas locales se han sumado a la lista de oradores y presentaciones para el tributo póstumo de esta noche.

El deceso de Santalla, ocurrido tras una prolongada lucha contra el cáncer, ha movilizado a todo el aparato cultural boliviano. La Paz se prepara ahora para una despedida masiva que honrará la memoria del hombre que dio vida a personajes inolvidables del teatro nacional.

