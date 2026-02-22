Muere Willie Colón, leyenda indiscutible de la salsa, a los 75 años

El mundo de la música latina está de luto. Willie Colón, uno de los arquitectos fundamentales de la salsa moderna, falleció a los 75 años, según confirmó su familia a través de redes sociales.

Trombonista virtuoso, director de orquesta, compositor y productor, Colón fue una figura central del movimiento salsero que emergió en Nueva York en las décadas de 1960 y 1970. Su energía musical y su imagen desafiante —que le valió el apodo de “El Malo”— ayudaron a definir el carácter rebelde y urbano del género.

El sonido que cambió la historia

Criado en el sur del Bronx por su abuela puertorriqueña, mostró desde niño un talento excepcional. A los 17 años grabó El Malo (1967), disco que inició su explosiva colaboración con Héctor Lavoe y marcó el comienzo de una carrera que se extendió por casi seis décadas.

Sus producciones para el sello Fania Records consolidaron a la salsa como fenómeno cultural global. Portadas provocadoras y títulos audaces acompañaban una música poderosa, cargada de metales intensos y letras callejeras.

Pero fue en 1978 cuando alcanzó uno de los hitos más grandes del género con Siembra, junto al panameño Rubén Blades. El disco se convirtió en uno de los álbumes de salsa más vendidos de todos los tiempos y elevó el contenido social y narrativo del género, especialmente con temas como “Pedro Navaja”.

Más que música

Colón también grabó con figuras como Celia Cruz y Tito Puente, recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2004 y fue reconocido por Billboard en 2015 como uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos.

Además de su carrera artística, incursionó en la política y trabajó en iniciativas culturales en Nueva York, manteniendo siempre una postura crítica frente a la industria musical y defendiendo la libertad creativa.

En años recientes expresó simpatía por el reguetón, al que valoraba por su energía callejera y su espíritu irreverente, recordando que la salsa también nació como una forma de rebeldía cultural.

Un legado eterno

Willie Colón no solo tocaba el trombón: lo hacía rugir. Transformó la música latina en un vehículo de identidad, orgullo y conciencia social.

Hoy la salsa pierde a uno de sus gigantes. Pero su sonido —ese golpe metálico inconfundible— seguirá marcando el compás de generaciones.

Mira la programación en Red Uno Play