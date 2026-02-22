“Escuchó todos los mensajes”: así fueron los últimos minutos de David Santalla

El escenario quedó en silencio, pero el amor no dejó de sonar. David Santalla falleció la tarde del sábado 21 de febrero en Sucre, a los 86 años, dejando una huella imborrable en el teatro, el cine y la televisión boliviana.

En sus últimas horas, el actor estuvo acompañado por su familia y, según reveló su esposa, alcanzó a escuchar los innumerables mensajes de apoyo y cariño enviados por seguidores desde todo el país e incluso desde el exterior.

“Le han llamado todo el día. Él ya estaba dormidito prácticamente, pero escuchaba. Le han llamado fans desde La Paz, Sucre, de todas partes de Bolivia e incluso del exterior. Él ha escuchado todos sus mensajes y muestras de cariño y así han transcurrido sus últimos minutos de vida”, relató Sandra Saavedra, visiblemente conmovida.

Un adiós acompañado de aplausos invisibles

La familia agradeció las expresiones de afecto y pidió que el artista sea recordado con la alegría que siempre transmitió sobre los escenarios.

Santalla no solo fue un actor: fue símbolo de identidad cultural y defensor incansable de las tradiciones paceñas.

Asimismo, se adelantó que es muy probable que sus restos descansen en La Paz, la ciudad que lo vio nacer y crecer como artista, y donde consolidó su legado.

Homenaje público esta noche

Como parte de las actividades de despedida, este domingo desde las 20:00 se realizará un velorio-homenaje en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez.

Familiares, colegas y seguidores podrán rendir tributo a uno de los máximos referentes del arte escénico boliviano en el mismo escenario que tantas veces lo vio brillar.

El telón se cerró para David Santalla, pero el aplauso del país aún resuena.

Mira la programación en Red Uno Play