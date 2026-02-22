David Santalla, el maestro del humor que marcó a Bolivia por más de 50 años

Autoridades han anunciado un homenaje en la ciudad de La Paz a partir de las 20:00 en el teatro Alberto Saavedra Pérez.

Walter David Santalla Barrientos nació el 16 de agosto de 1939 en La Paz, desde niño vivió en Chile, donde desarrolló su imaginación y empezó a jugar con voces y personajes que más tarde lo definirían como humorista.

Realizó sus estudios superiores en construcción civil pero su verdadera vocación fue el arte y el teatro.

Radio y Televisión

Sus inicios se remontan hasta la década de los 60` donde inició en la radio con el dúo Alí y Babá. Posteriormente su paso llegó a la televisión conquistando la audiencia en su programa Santallazos.

Teatro

David Santalla es un ícono del teatro nacional creando un sinfín de personajes que siempre nos arrancaban una sonrisa de la boca entre los más recordados: La imilla, Don Enredoncio, Toribio Waca Tocori y Doña Liboria.

Cine

Su talento no tenia fronteras y la pantalla grande también fue testigo de sus habilidades participando en películas como: Chuquiago Marka en 1977, Mi Socio 1983, Mi Socio 2.0 en 2019, Ratas de América y Cuestión de fe.

Premios

En sus 50 años de trayectoria obtuvo más de 30 premios y reconocimientos nacionales. Entre ellas la “Condecoración Franz Tamayo” en 1993 una de las distinciones más altas en el país. Los premios Maya que siempre realzaron su carrera y aporte a la cultura.

La última parte de su vida vivió en Sucre junto a su esposa Sandra Saavedra donde se le rindieron homenajes por familiares, artistas y seguidores. Sus restos serán trasladados a la ciudad de La Paz para ser velado en el teatro Alberto Saavedra Pérez.

