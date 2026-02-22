"Hasta siempre, Don David": Gerardo Arias rinde un conmovedor tributo musical a David Santalla

La partida de David Santalla ha generado una ola de tributos en todo el país, pero pocos tan profundos como el compartido por Gerardo Arias, la voz emblemática de Savia Andina. A través de un video difundido en redes sociales, el músico dedicó unas palabras de despedida y una interpretación acústica al "maestro de las mil caras", recordando el lazo histórico que los unió desde la década de los 80.

Un viaje en el camión "Mi Socio"

Visiblemente afectado por la noticia del deceso en Sucre, Arias expresó su tristeza y envió sus condolencias: "En Savia Andina estamos tristes, él era muy amigo del grupo. Me lo estoy imaginando en este último viaje al volante de su icónico camión... se fue cantando".

Acto seguido, Gerardo Arias tomó su guitarra para interpretar "Mi Socio", el tema central de la película homónima de 1982. Esta obra, dirigida por Paolo Agazzi y protagonizada por Santalla en el papel de "Vito", no solo es un pilar del cine boliviano, sino que catapultó la fama de Savia Andina al ser los encargados de su banda sonora.

"Somos amigos tú y yo, caray"

La letra de la canción, que reza "Somos amigos tú y yo... zumba que zumba el motor de dos", cobró un nuevo significado en la voz de Arias, quien cerró el video con un sentido "Hasta siempre, Don David". El homenaje se ha vuelto viral rápidamente, con miles de seguidores compartiendo el sentimiento de gratitud hacia dos artistas que definieron la identidad cultural de Bolivia a través del cine y la música folclórica.

Este gesto se suma a los actos oficiales, homenajes en La Paz y Sucre, reafirmando que el legado de Santalla vivirá no solo en sus personajes, sino en las melodías que acompañaron su camino.

Mira la programación en Red Uno Play