Cine boliviano a la conquista de España: 'La hija cóndor' competirá por la Biznaga de Oro en Málaga

El cine nacional vuelve a posicionarse en la vitrina más importante del cine en español. 'La hija cóndor', la nueva obra del director Álvaro Olmos Torrico, ha sido seleccionada para la competencia principal de la 29ª edición del Festival de Málaga, que se celebrará del 6 al 15 de marzo de 2026.

La cinta boliviana disputará el máximo galardón, la Biznaga de Oro, frente a producciones de cineastas de la talla de Jorge Perugorría (Neurótica Anónima) y Benjamín Ávila (La mujer de fila). Esta selección no solo representa un triunfo para el talento nacional, sino que confirma la relevancia de la narrativa boliviana en el mercado global.

Un recorrido imparable de éxito

Tras ser coronada como la película boliviana más premiada de 2025, 'La hija cóndor' llega a Málaga con un palmarés envidiable:

Estreno mundial: Festival de Toronto (TIFF) 2025.

Reconocimientos: Premio Abrazo a la Mejor Película en Biarritz (Francia), Mejor Película en el FICCali (Colombia) y el Premio Casa de las Américas en el Festival de La Habana.

Expansión global: Ya cuenta con acuerdos de distribución en mercados clave como EE. UU., Canadá, Francia y China.

La película, una coproducción entre Bolivia, Perú y Uruguay, narra la conmovedora historia de una joven partera quechua. Poseedora de un don ancestral para calmar el dolor de las parturientas a través del canto —un talento que su madre considera un milagro—, la protagonista decide desafiar su entorno. Tras conocer a un grupo de músicos urbanos, emprende un viaje fuera de su comunidad para perseguir su sueño de convertirse en cantante.

Elenco y Producción

El filme destaca por su autenticidad, contando con un reparto encabezado por Marisol Vallejos (de la agrupación Las Estrellas del Valle) y la radialista quechua María Magdalena Sanizo, acompañadas por Nely Huayta, Alisson Jiménez y Gregoria Maldonado.

Bajo la producción de Cecilia Sueiro, Diego Sarmiento, Federico Moreira e Iris Ocampo, 'La hija cóndor' iniciará, tras su paso por Málaga, una ambiciosa gira por 12 festivales internacionales en países como Bélgica, Nueva Zelanda, Austria e Italia.

El Festival de Málaga 2026 presentará un total de 263 obras audiovisuales, reafirmando su posición como el epicentro de la diversidad del cine hispano.

