Rumbo a la corona: Candidatas a Reina Hispanoamericana 2026 se enamoran de la cultura boliviana

La cuenta regresiva para el Reina Hispanoamericana 2026 ha comenzado. Este martes, las representantes de la belleza latina hicieron una pausa en su agitada agenda para disfrutar de un almuerzo de confraternización, marcando la recta final de un certamen que este año ha puesto el foco en la riqueza turística de Bolivia.

Un viaje por Bolivia

Durante las últimas semanas, las candidatas no solo han competido por títulos previos, sino que se han convertido en embajadoras del turismo boliviano. La actual Miss Bolivia, Eugenia Redin, expresó su orgullo por haber sido la anfitriona en recorridos que incluyeron la historia de Sucre y la modernidad de La Paz.

"Han podido conocer Sucre y nuestro chocolate nacional; también viajamos a La Paz, nuestra Ciudad Maravilla, y conocieron nuestra obra intangible: el Carnaval de Oruro. Me siento orgullosa de mostrarles nuestro folklore", afirmó Redin.

El impacto de las tradiciones locales fue confirmado por Miss República Dominicana, quien quedó maravillada con las danzas bolivianas: "Disfrutamos mucho los atuendos de las comparsas, la música y la comida; la gente ha sido excelente", destacó la delegada caribeña.

Entre la ansiedad y la nostalgia

A pesar de la competencia, el ambiente entre las misses es de camaradería. Sin embargo, la proximidad de la gala final genera sentimientos encontrados. Miss Nicaragua confesó que, si bien tiene "mucha energía" para la noche definitiva, siente nostalgia por el fin de la convivencia. "Hemos creado un lazo muy bonito y saber que la amistad diaria se acaba es triste, pero estamos listas para desempeñar nuestro papel y ver qué pasa", comentó.

Por su parte, Miss El Salvador calificó el certamen como una "experiencia inolvidable", resaltando el valor de conocer tantas culturas diferentes en un solo lugar.

El evento principal se llevará a cabo en los próximos días en Santa Cruz de la Sierra, donde se elegirá a la sucesora de la corona hispana en una noche que promete resaltar la belleza, el talento y, sobre todo, la unidad de la región.

Mira la programación en Red Uno Play