En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Yahir, quien fuera el coach de Leo Rosas en “La Voz México”, lanzó un emotivo y conmovedor mensaje dando las condolencias a su familia por su lamentable fallecimiento.

En el post colocó una foto en la que aparecen juntos durante su participación en el reality y resaltó la "tremenda persona" que era el intérprete.

"No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz", publicó.

Este domingo se reportó el fallecimiento del cantante Leo Rosas a los 27 años de edad, el intérprete boliviano que saltó a la fama internacional tras obtener el segundo lugar en el equipo de Yahir durante la edición 2019 de La Voz México.

La noticia causó una profunda conmoción en su natal Santa Cruz y en México, donde era recordado con enorme cariño por su humildad y su potente capacidad vocal.

Su paso por La Voz México marcó un antes y un después, logrando el reconocimiento de grandes figuras como Ricardo Montaner y Belinda.

Colegas y amigos comenzaron a inundar las redes con mensajes de condolencias, recordando a Leo no solo como un gran cantante, sino como un ser humano excepcional, un artista que puso el nombre de Bolivia en alto y que supo transformar el llanto en melodía.

Con información de El Heraldo de México.

