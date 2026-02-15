El mundo de la música boliviana se viste de luto este domingo tras conocerse el fallecimiento del cantante Leo Rosas y esta fue una de las últimas interpretaciones donde se ve al artista en una reunión alzando la voz con mucho orgullo con la canción de Aldo Peña “¡Camba soy así!”, una música característica del oriente del país.

El joven artista, reconocido por su potencia vocal, sensibilidad interpretativa y trayectoria internacional, dejó un profundo impacto en el público boliviano y en la escena musical latinoamericana.

Leo Rosas se destacó por su participación en el programa televisivo “La Voz México” en 2019, donde alcanzó reconocimiento internacional al ubicarse entre los finalistas del certamen. Su paso por el concurso lo convirtió en una de las voces más apreciadas de Bolivia fuera del país y le abrió puertas para presentarse en escenarios tanto en México como en su país natal.

Rosas nació en Santa Cruz y desde muy joven demostró talento musical, lo que lo llevó a desarrollar una carrera sólida con presentaciones en vivo, proyectos musicales y colaboraciones con otros artistas. Su estilo, centrado en baladas y temas románticos, conquistó a seguidores de distintas generaciones.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, seguidores, colegas y personalidades del ámbito artístico expresaron su tristeza y compartieron mensajes de condolencia en redes sociales, reconociendo su aporte a la música boliviana y su dedicación al arte.

