Candidatas a Reina Hispanoamericana inician agenda cultural en La Paz

Las 28 candidatas al certamen Reina Hispanoamericana fueron presentadas oficialmente este viernes en la ciudad de La Paz, en un acto que marca el inicio de su agenda cultural y turística en la sede de gobierno, rumbo a disfrutar del carnaval boliviano.

El alcalde paceño, Iván Arias, destacó la importancia del evento para la promoción turística de la ciudad y agradeció a la organización del certamen.

“Estamos muy contentos de que estén en la ciudad de La Paz las 28 candidatas, gracias a Promociones Gloria es posible. La ciudad de La Paz se viste de gala y está preparando todo para que ellas puedan recorrerla”, manifestó.

Las representantes cumplirán una agenda intensa de actividades en la Ciudad Maravilla, para luego trasladarse al Carnaval de Oruro el sábado.

La agenda incluye una visita a la plaza Murillo, luego estarán en el Mirador La Paz, la calle de “Las Brujas” y terminarán su recorrido en la zona de Kantutani. Por la noche disfrutarán de gastronomía típica de La Paz.

“Luego se irán a Oruro, al Carnaval de Oruro”, señaló el secretario municipal de Culturas, Américo Gemio.

Una de las participantes expresó su entusiasmo por vivir por primera vez la experiencia del Carnaval orureño.

“Mañana voy a bailar en Oruro caporales con la gente. Me siento muy emocionada porque es mi primera vez de bailar en Oruro”, comentó Beatriz Abalajon, Reina Hispanoamericana Filipinas 2026.

Durante la jornada, las candidatas recibieron un presente por parte de la Alcaldía y también degustaron una tradicional salteña paceña.

